Ekonomi Petrol 30 dolara kadar düşebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol 30 dolara kadar düşebilir

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 30 dolara düşebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

30 DOLARA DÜŞEBİLİR

Rusya’nın bütçe planlamasında tüm risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Siluanov, "Eğer OPEC ile OPEC dışı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı uzatılmazsa petrol fiyatları varil başına 30 dolara kadar düşebilir." dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının 30 dolara kadar düşebileceği görüşüne katıldığını ifade ederek, "Her şey ticaret savaşları ve yaptırımlar gibi belirsizlikler nedeniyle petrol piyasalarında bu yılın ikinci yarısında neler yaşanacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMANIN UZATILACAĞINA EMİN

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile petrol piyasalarına ilişkin olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim." ifadesini kullanmıştı.

  • Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti. Günlük 1,2 milyon varillik kısıntının öngörüldüğü anlaşmanın süresi bu ay sona eriyor.

Dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış: Konumunu kaybedebilir
EKONOMİ
Dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış: Konumunu kaybedebilir
Pençede PKKya bir darbe daha

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

​Bakanlık açıkladı: Hepsi tek tek tespit edilerek imha edildi.
Konumunu kaybedebilir

Konumunu kaybedebilir

Ünlü analistten dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış.
Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

TV kanalında değil bir stüdyoda olacak.
30 dolara düşebilir

30 dolara düşebilir

​Her şey yılın ikinci yarısında neler yaşanacağına bağlı
Camiye çirkin saldırı

Camiye çirkin saldırı

Almanya'da Rahman Camisi'nde 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı.
'Morallerini <br>yüksek tutsunlar'

'Morallerini
yüksek tutsunlar'

Erdoğan'dan TFF Başkanına 'İzlanda' telefonu.
İzlanda'ya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.
İzlanda'ya gidiyor

İzlanda'ya gidiyor

Spor Bakanı, millilere İzlanda'da destek verecek.

Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ye bir darbe daha.
10 milyon başvuru

10 milyon başvuru

İkinci kez uzatılan süre 15 Haziran'da sona eriyor.
Gazeteci değilmiş

Gazeteci değilmiş

​Küstah İzlandalı hakkında açıklama geldi.
New York'ta bu yaz<br>her yer kırmızı beyaz

New York'ta bu yaz
her yer kırmızı beyaz

​Amerika Türk Günü coşkuyla kutlandı.
29 şehidin<br>faili öldürüldü

29 şehidin
faili öldürüldü

Bakanlık, ​Lice'de öldürülen teröristle ilgili bilgileri paylaştı.
53 ile uyarı

53 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Tatil yollarında<br>86 can kaybı

Tatil yollarında
86 can kaybı

İçişleri Bakanlığı trafikteki bilançoyu açıkladı.
Yine bildik görüntüler

Yine bildik görüntüler

Yaptıkları drifti kameraya almaktan utanmadılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.