Petrol fırladı

Cumartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıların ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı dün sabah saatlerinde 71,62 dolara kadar çıkarak 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre ise petrol fiyatlarının ayarı kaçmış durumda ve daha da kötüsü bu durum bir süre daha 65 doların üzeri şeklinde devam edecek.

Eylül ayında petrolün varil fiyatlarının değişim grafiği

ARZ GÜVENLİĞİ GEREKÇESİ

Petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olan saldırı sonrasında, küresel petrol piyasalarında üretim kesintisi ve arz güvenliği endişeleri artmaya başladı. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yapılan saldırı, ülkenin ham petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açtı. Cuma günü 60,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 60,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili dün sabah saat 08.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 10,34 artışla 66,57 dolardan işlem gördü

MAYISTAN BUGÜNE EN YÜKSEK SEVİYE

Bu miktar küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ederken, arz kesintisi nedeniyle petrol fiyatlarında yüzde 20'ye yakın artış görüldü. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 19 artışla 60,22 dolardan 71,62 dolara kadar tırmanarak 22 Mayıs'tan bu yanaki en yüksek seviyeye tırmandı. Suudi Arabistan tarafından bugün itibarıyla petroldeki arz kesintisinin ortalama günlük 2 milyon varilinin telafi edilebileceği ancak üretimin tam kapasiteye ulaşmasının haftalar alabileceği bildirildi. Suudi Arabistan tam üretim kapasitesine ulaşana kadar petrol fiyatlarının 65 doların üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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ABD STOKLARINI AÇIYOR

Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden önce petrol fiyatlarının düşük olmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump ise saldırının ardından ülkesinin stratejik petrol stoklarını açarak küresel piyasadaki arz eksikliğini gidermeyi ve Suudi Arabistan'a destek vermeyi teklif etti. Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Baş Ekonomi Danışmanı Dr. Ajay Chhibber de Dünya Ekonomi Forumu'na göre iklim değişikliği ve küresel ısınma, tüketim ve üretimdeki hızlı değişimler, siber tehditler, yönetmelik ve tarife değişimleri ile doğal afetlerin enerji sektöründe önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Saudi Aramcon'un petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında küresel petrol üretimine yönelik bir endişe bulunmadığını açıkladı.

RUSYA KARLI ÇIKMA PEŞİNDE

ARAMCO'ya saldırı anı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Saudi Aramco'ya yapılan saldırı nedeniyle Rusya'nın da güvenlik önlemlerini artırabileceğini belirterek, "Saldırı küresel enerji güvenliğini etkiliyor. Kesintiye uğrayan petrol arzı, küresel ticari rezervlerden karşılanabilir ancak her şey saldırının ardından yapılacak kapsamlı değerlendirmeye bağlı" dedi. Rusya’nın da petrol üretiminin güvenliğine dair bazı adımlar atabileceğini belirten Novak, "Saldırı nedeniyle mevcut güvenlik önlemlerimizi gözden geçireceğiz bu konuda çalışmalarımız yakında başlayacak" diye konuştu.Suudi Arabistan'a yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Rus borsası ve rublesi, güne değer kazancıyla başladı.

ARAMCO'NUN HALKA ARZI MERAK KONUSU

Suudi borsası Tadawul bünyesinde kasım ayında yapılması planlanan Saudi Aramco'nun ilk halka arzına (IPO) ilişkin yatırımcıların saldırı sonrası daha tedirgin davranacağı öngörülüyor. Suudi Arabistan yetkilileri Saudi Aramco'nun petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrası, şirketin halka arzını ertelemeyi düşündüğü haberi dün kulislere yansıdı. Her ne kadar yüksek petrol fiyatlarının Aramco'nun IPO'suna olumlu katkı yapması beklense de son aylarda saldırılar, ülkenin petrol sektörünün saldırılara karşı savunmasız olarak algılanmasına yol açıyor. Aramco'nun yüzde 5'inin halka arz edilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkacak Aramco'nun dünyanın halka açık en değerli firması olacağı tahmin ediliyor.