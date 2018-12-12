Ekonomi Petrol tahminini 11 dolar düşürdü
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD petrol fiyatı tahminini 11 dolar düşürdü

Petrol tahminini 11 dolar düşürdü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi 2019 için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 72 dolardan 61 dolara indirdi. ABD'nin gelecek yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise değişmedi.

AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 11 dolar aşağı çekti.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda", gelecek yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 61 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54 dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi.

EIA'nın kasım ayı raporunda, gelecek sene Brent petrolün varil fiyatının 72 dolar, WTI petrolün de 65 dolar olacağı tahmin edilmişti.

  • Böylece, her iki ham petrol cinsinin gelecek yıla dair varil fiyatı, bir ay önceki rapora kıyasla 11 dolar aşağı çekilmiş oldu.

Raporda, revizyonla ilgili olarak, dünyanın en büyük petrol üreticileri olan ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin geçen ay rekor seviyelere ulaştığına işaret edildi.

ABD'nin, İran'ın ham petrol ihracatına yönelik 5 Kasım'da yürürlüğe giren yaptırımlar kapsamında 8 ülkeye 6 ay süreyle İran petrolü satın alma muafiyeti tanındığının hatırlatıldığı raporda, gelecek aylar için küresel ekonomik büyüme ve petrol talebindeki artış hızıyla ilgili endişelerin devam ettiği vurgulandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin, 7 Aralık'taki toplantısında, toplam ham petrol üretimlerini 1 Ocak'tan itibaren günlük ortalama 1,2 milyon varil azaltma kararı aldığı anımsatılan raporda, gelecek yılın ortalarına doğru küresel petrol stoklarının azalmasının beklendiği kaydedildi.

Üretim beklentisi değişmedi

Raporda, ABD'nin bu yıl ve 2019'a ilişkin ham petrol üretim beklentisinin ise sabit tuttulduğu ifade edildi. Bu çerçevede, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olmasının öngörüldüğü bildirildi.

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Ülkenin ham petrol üretimi geçen yıl günlük ortalama 9,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 11,7 milyon varil seviyesine ulaşarak Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakmış ve ülke dünya genelinde ilk sıraya yerleşmişti.

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