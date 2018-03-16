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DÜNYA EKONOMİSİ

Yemen'de petrol zammı ertelendi

Petrol zammı ertelendi

Yemen Petrol Şirketinin, yapılan gösteriler sonrasında ülkenin doğusundaki Marib'de petrol ürünlerine getirilen zammın ertelendiği belirtildi.

Haber MerkeziAA
Açıklamada, yeni tarifeye geçilmesinin ertelenmesi kararının, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü duruma ve Marib Valisi Sultan el-Arade'nin talimatına binaen alındığı kaydedildi.
Açıklamada, yeni tarifeye geçilmesinin ertelenmesi kararının, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü duruma ve Marib Valisi Sultan el-Arade'nin talimatına binaen alındığı kaydedildi.

Şirketin Marib Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kentteki hayat şartları ve tüm illerden gelen iç göçmenlerin artan sayısı göz önüne alındığında, petrol ürünlerinde yeni tarifeye geçilmesinin ertelenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yeni tarifeye geçilmesinin ertelenmesi kararının, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü duruma ve Marib Valisi Sultan el-Arade'nin talimatına binaen alındığı kaydedildi.

Yemen Petrol Şirketi, geçen pazartesi günü, ürettiği tüm petrol ürünlerine yüzde 30 zam kararı almış, Marib, Hadramevt, Cevf ve Şebve vilayetlerinde yeni fiyatlarla satışlarını başlatmıştı. Bunun üzerine Marib'de silahlı kişiler, petrol fiyatlarına gelen zammı protesto etmek amacıyla şehirler arası yolu keserek, petrol ve gaz tankerlerinin geçişini engellemişti.

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