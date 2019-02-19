Petrolde Venezuela dalgası

Bu yükseliş sonrasında ham petrol fiyatları kasım 2018’den bugüne en yüksek seviyeye çıkarken, 2019 içinde ilk kez 65 doları aştı.

ABD VE VENEZUELA KRİZİ ETKİLİ OLDU

Cuma günü 64,73 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,18 dolara kadar çıkan Brent petrol varil fiyatı, dün güne 66,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 66,48 dolardan işlem gördü. Aynı gün içinde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,97 dolardan alıcı buldu. Bu gelişmelerde ABD ve Venezuela krizinin derinleşmesi de etkili oldu. Öte yandan, dünyanın başlıca petrol ticaret şirketlerinden olan Trafigura, ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela ile petrol ticaretini durdurduğunu açıkladı. Rusya da geçtiğimiz gün Venezuela’ya yönelik yaptırımlara uyacağını açıklamıştı.

YÜZDE 23 YÜKSELDİ

Ham petrol fiyatları bu yıl, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıntılarını daha da artıracakları taahhüdünde bulunması ve bunun da ABD'deki rekor üretimin küresel arz bolluğu yaratacağı endişelerini azaltması ile birlikte yüzde 23 yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim miktarlarında kesintiye gitmesi, piyasadaki arz fazlasını azaltarak fiyatları yükseltti. Uzmanlar, ABD’nin İran ile Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların da fiyatlardaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor. Brent petrolde, teknik olarak 66,59 ila 66,86 dolar aralığının direnç, 66,05 ila 66,32 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.