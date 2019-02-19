Ekonomi Petrolde Venezuela dalgası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrolde Venezuela dalgası

ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımları ve OPEC'in üretimi düşürme kararıyla beraber ham petrolün varil fiyatları san ayların en yüksek seviyesine yükseldi. Küresel piyasalardaki brent petrol fiyatı ise 66,65 dolara çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu yükseliş sonrasında ham petrol fiyatları kasım 2018’den bugüne en yüksek seviyeye çıkarken, 2019 içinde ilk kez 65 doları aştı.

ABD VE VENEZUELA KRİZİ ETKİLİ OLDU

Cuma günü 64,73 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,18 dolara kadar çıkan Brent petrol varil fiyatı, dün güne 66,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 66,48 dolardan işlem gördü. Aynı gün içinde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,97 dolardan alıcı buldu. Bu gelişmelerde ABD ve Venezuela krizinin derinleşmesi de etkili oldu. Öte yandan, dünyanın başlıca petrol ticaret şirketlerinden olan Trafigura, ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela ile petrol ticaretini durdurduğunu açıkladı. Rusya da geçtiğimiz gün Venezuela’ya yönelik yaptırımlara uyacağını açıklamıştı.

YÜZDE 23 YÜKSELDİ

  • Ham petrol fiyatları bu yıl, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıntılarını daha da artıracakları taahhüdünde bulunması ve bunun da ABD'deki rekor üretimin küresel arz bolluğu yaratacağı endişelerini azaltması ile birlikte yüzde 23 yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim miktarlarında kesintiye gitmesi, piyasadaki arz fazlasını azaltarak fiyatları yükseltti. Uzmanlar, ABD’nin İran ile Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların da fiyatlardaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor. Brent petrolde, teknik olarak 66,59 ila 66,86 dolar aralığının direnç, 66,05 ila 66,32 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrolün varili 66 dolar seviyesinde
EKONOMİ
Brent petrolün varili 66 dolar seviyesinde
/**/
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, istifasını verdi.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'de çifte saldırı

İdlib'de çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
Hatasını kabul etmedi!

Hatasını kabul etmedi!

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.

İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörevden alındı

İstifa etmeyincegörevden alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.
Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.