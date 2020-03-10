Ekonomi 3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiyeye yarayacak Büyük indirim kapıda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petroldeki düşüş doğal gaz fiyatlarına büyük indirim olarak yansıyacak

3 ülkeyi vuracak düşüş Türkiye'ye yarayacak: Büyük indirim kapıda!

ABD, Kanada, Katar, BAE, Avustralya gibi ülkelerin doğal gaz üretiminde gaza basmasıyla son 2 yılda fiyatlar yüzde 60’a yakın düşerken AB ülkeleri ise Rusya ile müzakere ederek hem fiyatların petrole endekslenmesinden kurtuldular hem de yüzde 40'lara varan indirim aldılar. Öte yandan Türkiye ise Avrupa'da neredeyse tek indirim almayan ülke konumununda bulunuyor. Ancak petrolde yaşanan yüzde 30'luk tarihi düşüş Türkiye için büyük indirimin de kapısını aralayacak. Çünkü Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğal gazın fiyatı halen petrol fiyatları üzerinden belirleniyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Petrol fiyatlarındaki yüzde 30'luk düşüş Türkiye'nin doğal gaz fiyatlarına da indirim olarak yansıyacak.
Petrol fiyatlarındaki yüzde 30'luk düşüş Türkiye'nin doğal gaz fiyatlarına da indirim olarak yansıyacak.

Avusturya'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, petrol fiyatlarında yüzde 30 düşüş gerçekleşti.

Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bilek güreşinin ardından Suudiler'in nisan ayı kontratlarında 8 dolarlık düşüş yapması ile 31 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları piyasaları da alt üst etti.

Yüzde 30'luk düşüş sonrası brent petrolün fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Fiyatlardaki rekor düşüşün en fazla Suudi Arabistan, Rusya ve Amerika'da ciddi kayıplara yol açması beklenirken petrol ithalatçısı ülkeler için ise ciddi indirimlerin kapısı aralanacak.

Türkiye'de ilk etapta iç piyasada kullanılan akaryakıt fiyatlarına yansıyacak düşüş doğal gaz tarafındada büyük indirimleri gündeme getirecek.

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak!
EKONOMİ
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak!

İNDİRİM ALMAYAN TEK ÜLKEYİZ!

Türkiye, Avrupa’da uzun süreli kontrat anlaşması olan ve Rusya’dan doğal gaz indirimi almayan neredeyse tek ülke konumunda. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan’a sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiğini açıkladı.

  • Ülkemizin doğal gaza ödediği faturanın petrol fiyatlarına endeksli olduğu bilgisini veren uzmanlara göre şuan düşen fiyatlar Türkiye için büyük avantaj.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtladı..

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ!

ABD, Kanada, Katar, BAE, Avustralya gibi ülkelerin doğal gaz üretiminde gaza bastığını, bu sayede son 2 yılda fiyatların yüzde 60’a yakın düştüğü bilgisini veren Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Buna LNG [sıvılaştırılmış doğal gaz] piyasalarında yaşanan gelişmeleri de eklediğinizde fiyatların neredeyse son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu bir piyasa görüyorsunuz.” dedi.

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RUSLAR İLK KEZ AÇIKLADI

Kumbaroğlu, yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa ülkelerinin Rusya ile sıkı bir pazarlığa girdiğini anlatarak, şunları söyledi:

“AB ülkeleri Rusya ile müzakere ederek sadece fiyat indirimi almadılar. Doğal gaz fiyatlarının petrol fiyatlarına endekslenmesinden kurtuldular. Bu gerçeği Rus yetkililer Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği’nin Avrupa konferansında bizzat kendileri ilk kez açıkladılar. Bu nedenle Avrupa’da petrol fiyatlarına endeksli uzun vadeli sözleşmesi olan sadece Türkiye kalmış durumda. Türkiye'nin geçmiş dönem petrol fiyatlarına endeksli sözleşmesi, spot piyasada doğal gaz fiyatları düştüğünde Avrupa'daki diğer müşterilere göre dezavantaja neden oluyor. Spot piyasadaki fiyat düşüşler Avrupa'daki diğer müşterilere yansırken Türkiye'ye yansımıyor.”

Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya iletecek TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz sevkiyatı Ocak ayının ilk haftası başladı.

TÜRKİYE'NİN LEHİNE

Petrol fiyatlarının koronavirüs etkisi ve Rusya’nın OPEC kararını vetosuyla serbest düşüşe geçtiği şu dönemde Türkiye’nin kullandığı petrol fiyatlarına endeksli fiyat formülünün avantajlı bir durum olduğunun altını çizen Kumbaroğlu, “Bu formüldeki petrol endekslemesi nedeniyle bir sonraki çeyrekte doğalgaz fiyatları zaten düşecek. Ancak petrol fiyatları tekrar yükselişe geçtiğinde fiyat formülü aleyhimize işleyecek.” şeklinde konuştu.

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