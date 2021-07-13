Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı Vehbi Koç: Kanal İstanbul ile şehrin marka değeri artacak

Türkiye’nin dünya deniz ticaretindeki rolünü güçlendirecek, İstanbul Boğazı’nın güvenliğini sağlayacak ve Marmara’yı çevresel felaketlerden koruyacak Kanal İstanbul’un temeli 26 Haziran'da atılmıştı.

GÜNDEM Kanal İstanbul için düğmeye basıldı: Şehrin geleceği kurtulacak

TVNET yayınına katılan Piri Reis Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç, Kanal İstanbul'un neden gerekli olduğuna, İstanbul'a neler katacağına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet neden milli projelere karşı çıkıyor?

Günümüzde Avrupa'da 44 bin kilometrelik kanal bulunduğunu ve yeni kanallar yapılmaya devam edildiğini belirten Koç, İstanbul'un alternatif bir su geçiş yoluna ihtiyacı olduğunu ve İstanbul'un marka değerini arttıracağına dikkat çekere şunları söyledi:

OYNAT 01:44 Muhalefet neden milli projelere karşı çıkıyor? TVNET yayınına katılan Piri Reis Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Alternatif bir su geçiş yoluna İstanbul'un ihtiyacı olduğunu belirten Koç, Avrupa'da 44 bin kilometrelik kanal bulunduğunu ve halen de yapılmaya devam edildiğine dikkat çekerek, “Sıra bize gelince mi 'çevreci' oluyor 'sıkıntı' oluyor? Dünyada olup bitenlere baksınlar. İstanbul Boğazı'nda bir kaza olursa bugün buna karşı gelenler yarın hangi yüzle toplumun karşısına çıkacak?” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İstanbul'un marka değerini artıracak"

Meslektaşlarımdan ve projeyle ilgili tüm STK’lardan da arkadaşlarımdan neden susuyorsunuz. Yeterince bu konu ile ilgili görüşünüz mü yok? Kimden korkuyorsunuz. Bu milli bir şey. Bugün susanların yarın öbür gün kendi gemilerinin başına bir şey geldiğinde bunun vicdanı rahatsızlığı hissetmeyecekler mi? Alternatif bir su geçiş yoluna İstanbul’un ihtiyacı vardır. İstanbul’un marka değerini arttıracaktır. İçerisinden su geçen tek şehir olan İstanbul, ikinci bir geçişle bir yıldız daha takacak.

REKLAM

"Biz yapınca 'çevre' diyorlar"

Bugün kıta Avrupa’sında 44 bin km’lik kanal vardır. Halen de yapmaya devam ediyorlar. Amerika’nın pek çok yerinde kanal vardır. Bu kanalları dünyanın her tarafında kullanıyorlar. Sıra bize gelince mi çevreci oluyor sıkıntı oluyor? Dünyada olup bitenlere baksınlar. Tehditlerle hiçbir yere varamazlar. İstanbul Boğazı’nda bir kaza olursa bugün buna karşı gelenler yarın hangi yüzle toplumun karşısına çıkacak?