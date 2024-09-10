Piyasa denetimine tek çatı

Farklı alanlara ilişkin piyasa gözetim ve denetimi tek çatı altında toplanacak. Bu amaçla Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. Kurumun oluşturulması için TBMM Başkanlığına yeni yasa teklifi sunulacak. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki gözetim ve denetim faaliyetlerin yerine getiren birimler merkezileştirilecek. Bu çerçevede, uygulamada bütünlük sağlanacak. Mükerrer yönetmelik ve yönergelerin çıkarılması engellenecek.

STRATEJİK PLANLAMA YAPACAK

Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu, firmaların, ürün gruplarının ve risk faktörlerinin önceliklendirildiği bir stratejik planlama yapacak. Bu plan çerçevesinde işaret, belge kontrolü gerçekleştirecek. Gerektiğinde numuneler alabilecek. Alınan numuneler laboratuvar analizine tabi tutulacak. Yapılan denetimin sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünle ilgili olarak piyasaya arzın yasaklanacak. Piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplanması, ürüne ilişkin güvensizliğin üretici tarafından giderilmesi, ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesine yönelik gerekli tedbirler alacak.

FİKRİ MÜLKİYETTE YENİ ÇERÇEVE

Fikri mülkiyet sisteminde toplumsal bilinci ve farkındalığı artırmak üzere hukuki altyapı güçlendirilecek, fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyen ekosistem geliştirilerek bu hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacak. Yatırımlar için uzun vadeli öngörülebilirliği desteklemek üzere, mevzuatta yapılan düzenlemelerin geriye dönük sonuç doğurmamasını ya da mevcut yatırımların bu değişikliklerden rekabet dezavantajı oluşturacak şekilde etkilenmemelerine yönelik mevzuat çerçevesi güçlendirilecek.

Özel sektöre yapı desteği

Yeni yapılanmada öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımlarının artırılması amacıyla başta yeni girişimciler olmak üzere yatırımların finansman imkânları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak ve yatırım yeri tahsisi sistemi güçlendirilecek.







