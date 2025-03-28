Piyasadaki hareketliliğin etkisi bir ayda silinir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla piyasalarda görülen hareketliliğin etkisinin bayram tatilinin ardından daha da hafifleyeceği ve nisan sonuna kadar tamamen silineceği belirtildi.

Yeni Şafak'a konuşan ekonomi kurmayları, bayram sonrasında yapılacak ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında öncelikli gündem maddesinin dolara kaçış ve enflasyonist baskı olacağını bildirdi. Kaynaklar, yurt içi yerleşiklerin dolara yönelmesinin 25 Nisan'a kadar zayıflatılacağını ifade etti. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun 17 Nisan'da yapılacak toplantısında, enflasyon eğrisinin yükseliş patikasına yönelmemesi için oluşturulan faiz koridoruyla uyumlu bir kararın çıkacağı dile getirildi. Faiz oranında düşüşün yüklü olmayacağını aktaran kaynaklar, mart ayı enflasyon rakamlarına göre bir tablonun şekilleneceğine işaret etti.