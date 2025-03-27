Merkez Bankası’ndan flaş enflasyon ve faiz mesajı: Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilirken, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiştir.