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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

12:5922/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı
Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi merak konusu oldu. 2025 yılı içerisinde şimdiye kadar iki toplantı gerçekleştiren TCMB, bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman duyurulacak? İşte TCMB toplantı takvimi…

Merkez Bankası Ocak 2025 toplantısında; "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.

MERKEZ BANKASI'NIN SIRADAKİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

TCMB 2025 TAKVİMİ

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

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