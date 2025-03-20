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Merkez Bankası rezervleri 171,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 171,1 milyar dolar oldu

14:5620/03/2025, Perşembe
AA
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Merkez Bankası rezervlerinde 1 milyar 167 milyon dolar artış yaşandı.
Merkez Bankası rezervlerinde 1 milyar 167 milyon dolar artış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 167 milyon dolar artışla 171 milyar 82 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 14 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar yükselişle 98 milyar 69 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Mart'ta 97 milyar 802 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 900 milyon dolar artışla 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 167 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolardan 171 milyar 82 milyon dolara çıktı.
#Merkez Bankası
#Rezerv
#TCMB

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