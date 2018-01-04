Polis maaşları belli oldu

"Başkomiser ve polis maaşları ile emeklilerinin maaşları ne kadar oldu?" sorusu açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazandı. Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. Yani polis memuru ve başkomiser maaşlarına da ekstradan yüzde 1.69'luk zam uygulanacak.

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞ ZAM ORANI

Polis memuru ve başkomiserler ile memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.

2018'DE POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Zam oranlarına göre, 3/1 dereceye sahip başkomiser maaşı 4 bin 804 liradan 5 bin 95 liraya yükseldi. Aradaki maaş farkı 291 lira oldu. 8/1 derecelik polis memuru maaşı 4 bin 201 liradan 4 bin 457 liraya yükseldi. Aradaki fark 256 lira oldu.

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UNVAN DERECE NET MAAŞ NET MAAŞ NET MAAŞ 2017 TEMMUZ 2018 (OCAK-HAZİRAN) MAAŞ ZAMMI BAŞKOMİSER 3/1 4.804 TL 5.095 TL 291 TL POLİS MEMURU 8/1 4.201 TL 4.457 TL 256 TL

EKONOMİ İşte 2018'in emekli maaşları

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