Ekonomi Portekizlilerin Kapadokya sevdası Turist sayısı hızla artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Portekizliler'in Kapadokya sevdası: Turist sayısı hızla artıyor

THY, Portekiz’deki ikinci uçuş noktası olan Porto’ya karşılıklı sefer sayısını haftada 10’a çıkardı. THY Porto Müdürü Şahiner, “Sörf ve doğa sporuyla ilgilenen Türkler Porto’yu tercih ediyor. Portolular da özellikle Kapadokya’yı çok seviyor” dedi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Portekizlilerin Kapadokya sevdası: Turist sayısı hızla artıyor
Kapodokya

Türk Hava Yolları (THY), Portekiz’deki ikinci noktası olan Porto’dan karşılıklı sefer sayısında artışa gitti. Verilen bilgiye göre, THY’nin 2015 yılında başlayan Porto seferleri haftada 4 gün olarak gerçekleştirildi. 2019 yılında karşılıklı sefer sayısı yazın haftada 10’a, kışın ise 7’ye çıktı. Ancak pandemi ile seferlere ara verilmek zorunda kalındı. 2021 yılında Porto’ya uçuşlar başlarken, 2022 yılıyla birlikte seferler sayısında yeniden eski günlere dönüldü. Porto’dan Türkiye’ye karşılıklı seferler, yaz döneminde haftada 10 uçağa çıkarılırken, ilerleyen dönemde sayının artması bekleniyor.

HIZLI TOPARLANDIK

  • Türk Hava Yolları (THY) Porto Müdürü Ahmet Şahiner, pandemi nedeniyle bir süre ara verilen seferlerin 2021 yılında yeniden başladığını söyledi. Şahiner, 2022 yılı ile birlikte Portekiz’den gelen yolcu sayısında artış yaşandığını, yaz tarifesiyle birlikte rakamların rekor seviyesine ulaştığını kaydetti. Havacılık sektörünün pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini ancak THY’nin bu dönemi sorunsuz atlattığını kaydeden Şahiner, “Diğer rakiplerimizden pozitif ayrışarak daha hızlı toparlandık. 2019 yılında ulaştığımız kapasiteyi 2022 yılında yeniden yakaladık. Bugün itibarıyla Portekiz’den gelen yolcu sayısında 2019’u geçtik” diye konuştu.

TARİHİ KÖYLERE İLGİ VAR

Özellikle tarihi ve kültürel yerleri sevenlerin Türkiye’den Porto’ya geldiğini dile getiren Şahiner, Porto ve Kuzey Portekiz Turizm Ofisi iş birliğiyle çalıştıklarını kaydetti. Şahiner, “Sörfle ilgilenen, doğa sporları yapan, fotoğrafçılığa meraklı olan Türk yolcularımız Porto’yu ve Portekiz’i tercih ediyor. Portekiz’de ziyaret edilebilecek çok tarihi köyler, şehirler ve doğal yerler var” dedi. Portekizlilerin de özellikle İstanbul ve Kapadokya’yı çok sevdiğini kaydeden Şahiner, “Bunun dışında Antalya ve İzmir diğer önemli noktalarımız. Haliyle bizim sefer artırmamız, burada çalışmalar yapmamız Türkiye’ye turist potansiyelini ciddi bir şekilde yükseltmiş oluyor” şeklinde konuştu.

Kapadokya bayram edecek: Doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı
FOTOĞRAF 9
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Kapadokya'daki otellerde, Ramazan Bayramı öncesi rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.
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Bayramı Kapadokya'da geçirmek isteyenler, rezervasyonlarını yaptırırken, doluluk oranı ise yüzde 85'leri buldu.
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Talepten memnun olduklarını dile getiren KAPTİD Başkanı Ölmez, \"Kapadokya'da bayram hareketliliği başladı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80-85’e ulaştı.
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Bu bizim için sezon öncesi iyi bir haber. İşletmeler için de can suyu oldu. Bayram denilince özellikle iç pazarda bir hareketlenme yaşanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden bölgeye ciddi bir ilgi var.
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İç pazar zaten Kapadokya için çok değerli. Bölgedeki işletmecilerde iç pazarın ne denli önemli olduğunun farkında olarak misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çaba harcıyorlar” diye konuştu.
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Otel işletmecisi Numan Atak ise \"Rezervasyonları haftalar öncesinde gelmeye başladı. Göreme’de doluluk oranında ciddi artış var.
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1 Mayıs’tan itibaren Kapadokya bölgesi 1 haftalık süreçte yoğun geçeceğe benziyor. Yabancı turistlerde ağırlıklı olarak son günlerde Güney Amerika ağırlıklı misafirlerimiz var.
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ABD'li ve Avrupalı misafirlerimiz var. Bu arada Körfez ülkelerinden de turist bekliyoruz\" dedi.
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Kapadokya bayram edecek: Doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Ramazan Bayramı öncesi otellerde rezervasyon yaptıranların oranı, yüzde 85'lere ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Bu bizim için sezon öncesi iyi bir haber, işletmeler için de can suyu oldu" dedi.

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