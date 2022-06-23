Portekizliler'in Kapadokya sevdası: Turist sayısı hızla artıyor

Türk Hava Yolları (THY), Portekiz’deki ikinci noktası olan Porto’dan karşılıklı sefer sayısında artışa gitti. Verilen bilgiye göre, THY’nin 2015 yılında başlayan Porto seferleri haftada 4 gün olarak gerçekleştirildi. 2019 yılında karşılıklı sefer sayısı yazın haftada 10’a, kışın ise 7’ye çıktı. Ancak pandemi ile seferlere ara verilmek zorunda kalındı. 2021 yılında Porto’ya uçuşlar başlarken, 2022 yılıyla birlikte seferler sayısında yeniden eski günlere dönüldü. Porto’dan Türkiye’ye karşılıklı seferler, yaz döneminde haftada 10 uçağa çıkarılırken, ilerleyen dönemde sayının artması bekleniyor.

HIZLI TOPARLANDIK

Türk Hava Yolları (THY) Porto Müdürü Ahmet Şahiner, pandemi nedeniyle bir süre ara verilen seferlerin 2021 yılında yeniden başladığını söyledi. Şahiner, 2022 yılı ile birlikte Portekiz’den gelen yolcu sayısında artış yaşandığını, yaz tarifesiyle birlikte rakamların rekor seviyesine ulaştığını kaydetti. Havacılık sektörünün pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini ancak THY’nin bu dönemi sorunsuz atlattığını kaydeden Şahiner, “Diğer rakiplerimizden pozitif ayrışarak daha hızlı toparlandık. 2019 yılında ulaştığımız kapasiteyi 2022 yılında yeniden yakaladık. Bugün itibarıyla Portekiz’den gelen yolcu sayısında 2019’u geçtik” diye konuştu.

TARİHİ KÖYLERE İLGİ VAR

Özellikle tarihi ve kültürel yerleri sevenlerin Türkiye’den Porto’ya geldiğini dile getiren Şahiner, Porto ve Kuzey Portekiz Turizm Ofisi iş birliğiyle çalıştıklarını kaydetti. Şahiner, “Sörfle ilgilenen, doğa sporları yapan, fotoğrafçılığa meraklı olan Türk yolcularımız Porto’yu ve Portekiz’i tercih ediyor. Portekiz’de ziyaret edilebilecek çok tarihi köyler, şehirler ve doğal yerler var” dedi. Portekizlilerin de özellikle İstanbul ve Kapadokya’yı çok sevdiğini kaydeden Şahiner, “Bunun dışında Antalya ve İzmir diğer önemli noktalarımız. Haliyle bizim sefer artırmamız, burada çalışmalar yapmamız Türkiye’ye turist potansiyelini ciddi bir şekilde yükseltmiş oluyor” şeklinde konuştu.

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