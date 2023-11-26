Prim borcunun gecikme cezasına af

Vergi kaybının önüne geçilmesi, vergi mükelleflerinin sayısının artması ve finansal sıkıntıda olan işletmelerin sorunlarının çözülmesi için hükümet harekete geçti. AK Partinin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak olan torba yasada bu konuya ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.





1 OCAK 2014 ÖNCESİNE AİT BORÇ CEZALARI

Zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların, 1 Ocak 2014 öncesine ait borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. İlk konut dışında kalan konut kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınacak.





VERGİ KAYBINA KARŞI ÖNLEM

Teklifle, vergi kaybının önüne geçilecek. Vergiye gönüllü uyumun artırılması sağlanacak. Gerçek kişilere, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde ettikleri kazançlar için sağlanan vergilendirme kolaylığı tanınacak. Böylece, internet ve benzeri elektronik ortamlarda gerçek kişilerin de elde ettiği gelirler de vergilendirilecek. İnternet üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler de vergiye tabi olacak. Böylece 10 bin kişi

vergi mükellefi olacak.





İŞLETMELER NEFES ALACAK

Teklif, finansal sıkıntıda olan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmelerine imkan sağlayacak. Mevcut yasa hükmünün uygulama süresi, düzenlemenin yayımlanmasından itibaren iki yıl daha uzatılacak. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil tüm kamu kuruluşlarının SGK'ya ait ve Kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen prim ve prime ilişkin diğer borçlarını ödeme süresi, 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.





İHRACATÇININ YÜZÜ GÜLECEK

Teklifle vergi güvenliğinin sağlanması için yeni adımlar da atılacak. Bu kapsamda, motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmelerin noterde düzenlenmesi sağlanacak. Serbest bölgelere yapılacak teslimlerde özel tüketim vergisi ihracat istisnası kapsamına alınacak. Teklif, ihracatçının da yüzünü güldürecek. İhracat kredilerine kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi, kurumlar vergisinden muaf olacak.



