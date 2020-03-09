Promosyon emekliyi kesmedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasındaki promosyon artışını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmeyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), özel bankalardan beklentileri karşılayacak promosyon rakamını şartsız belirlemesini istiyor. TÜED Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, "emeklilere banka promosyonu" gündemiyle Ankara’da toplanırken, toplantı sonucunda yayınlanan bildirgede şu ifadeler yer aldı: “Kademeli olarak 500-625-750 lira olarak belirlenen yeni promosyon rakamlarını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmüyoruz. Promosyon rakamının belirlenmesi için derneğimizin de temsil edildiği komisyon kurulmalı ve ilgili taraflar masada olmalıdır."

Kazım Ergün

AĞIR TALEPLERE DİKKAT EDİN

TÜED Genel Başkan Kazım Ergün, emeklilerin banka promosyonu hakkına sahip olmasının, yürüttükleri mücadelenin sonucu olduğunu söylerken, banka promosyonunun emeklilere ilk kez 2017'de verilmeye başlandığını anımsattı Birçok özel bankanın, daha önce de dile getirdikleri çağrıya kulak verip cazip promosyon tekliflerinde bulunduğuna dikkati çeken Ergün, “Emeklilerimiz kulağa hoş gelen ama ağır şartlar içeren taleplere karşı uyanık olsunlar. Verilecek promosyon miktarı kadar hak etme şartlarını da dikkatlice incelesinler” dedi.