Rakamlar belli oldu: Ocak ayında yüzde 111 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,2 artarak 160 bin 162'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 32,9 azalarak 1987'ye düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 158 bin 175 artış kaydetti.

Toplam araç sayısı 26,7 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 25 milyon 321 bin 937'den 26 milyon 640 bin 971'e yükseldi.

En çok satan markalar

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 20,6'sı Renault, yüzde 16,4'ü Fiat, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,5'i Opel, yüzde 5,4'ü Volkswagen, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 5'i Dacia, yüzde 4,6'sı Citroen, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,2'si Skoda, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 2,1'i Nissan, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,4'ü BMW, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 0,7'si Suzuki, yüzde 0,5'i Seat ve yüzde 3,9'u diğer markalar oldu.







