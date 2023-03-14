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Ekonomi

Ramazan pidesi ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu'ndan fiyat açıklaması

2023 yılının ilk orucu için zaman yaklaşırken, Ramazan pidesi fiyatları gündeme geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Ramazan pidesi fiyatları ne kadar olacak, zam geldi mi?

15:56 . 14/03/2023 Salı
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Ramazan ayı yaklaşırken pide fiyatları merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV yayınında açıklama yaptı. Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söyledi: "Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek.

İllere göre gramlar değişebilir

Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

Ekmek fiyatı değişmeyecek

Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.



#Türkiye Fırıncılar Federasyonu
#Halil İbrahim Balcı
#ramazan
26 dakika önce
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Ramazan pidesi ne kadar olacak? Fırıncılar Federasyonu'ndan fiyat açıklaması
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