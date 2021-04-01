Ekonomi Ramazan sofraları Tarım Kredi ürünleriyle bereketlenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ramazan sofraları Tarım Kredi ürünleriyle bereketlenecek

Çiftçilerimizin el emeği ile ürettikleri yerli, katkısız ve doğal tarımsal ürünleri içeren 2 milyon adet erzak paketini bu yıl içerisinde kurum ve vatandaşların talepleri doğrultusunda temin etmeyi hedefleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ramazan ayının bereketini paylaşarak arttırmak isteyen kişi ve kurumlar için de erzak paketleri ve alışveriş yardım kartları hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan sofraları Tarım Kredi ürünleriyle bereketlenecek
Tarım Krediden Ramazan ayı için erzak paketi ve alışveriş kartı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, çiftçilerimizin alınteri ile üretilen tarımsal ürünleri içeren erzak paketlerini kurum ve vatandaşların talepleri doğrultusunda temin ettiklerini söyledi.

Tarım Kredi erzak paketlerinin geçtiğimiz yıl içinde kurum ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Poyraz, “Bu yıl, hem hayır sahibi vatandaşlarımız hem de kurumlarımız için hazırlanan alışveriş kartlarıyla (Koopkart) Tarım Kredi Kooperatif Marketlerden alışveriş imkanı olacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin hacmi günden güne artan kurumsal satış faaliyetlerini değerlendiren Poyraz, başta Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, cezaevleri olmak üzere halihazırda ülke genelindeki yaklaşık 1.500 kurumun gıda veya tarımsal girdi ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti.

Poyraz, faaliyetlerini “tarladan sofraya” vizyonuyla yürüten Tarım Kredinin, bir yandan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ve diğer ulusal marketler ile işbirliği halinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşıladığını bir yandan da kurmakta olduğu “kurumsal işbirlikleri” çerçevesinde ülkemiz genelindeki kurumların ihtiyaçlarını temin ettiğini vurguladı.

“2020’de 1,3 milyon erzak paketi hazırladık”

Genel Müdür Poyraz, kurumsal işbirlikleri çerçevesinde 2020 yılında valiliklerden kaymakamlıklara, belediyelerden sosyal yardım kuruluşlarına “Tarım Kredi” markalı yaklaşık 1.300.000 adet erzak paketi hazırlanarak arz edildiğini söyledi.

Kurumlar ile artan işbirlikleri ve vatandaşlarımızın beğenisi çerçevesinde 2021 yılında da aynı gayretle çalıştıklarını dile getiren Poyraz, “İştiraklerimiz ile işbirliği halinde hazırladığımız erzak paketleri nihai hale getirilerek 2021 yılı boyunca kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edilecek. Kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza bu yıl 2.000.000 adet erzak paketi sunulması hedeflenmektedir” dedi.

“Erzak paketleriniz Kooperatif Marketlerde”

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin, çiftçilerimizin alın teri olan kaliteli ve doğal ürünleri, yerli ve milli markalar haline getirip tüketiciyle buluşturduğuna işaret eden Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım Kredi Kooperatif Marketler, ‘kalitenin üreticisi doğallığın güvencesiyiz’ prensibi ile hareket ederek Ramazan ayının bereketini sevdikleri, ihtiyaç sahipleri ve çalışanları ile paylaşmak isteyen kişi ve kurumlar için çiftçimizin el emeği ile ürettikleri yerli, katkısız ve doğal ürünlerden Ekonomik Paket ve Büyük Paket olarak hazırladığı iki farklı Ramazan erzak paketini tüm mağazalarında hazır hale getirdi. Gelecek talepler doğrultusunda, seçilen ürünlerle hazırlanacak “Size Özel” erzak paketi siparişlerini de karşılamak üzere elektronik posta yoluyla koopkumanya@kooperatifmarket.com.tr adresinden ve 444 1 857 numaralı çağrı merkezi üzerinden müşterilerimizle buluşmayı bekliyoruz” diye konuştu.

Ramazan ayı alışveriş kartları

Özellikle yaklaşan Ramazan ayı boyunca bir yandan ülkemiz genelindeki kurumların erzak paketi talepleri karşılanırken diğer yandan Kooperatif Marketlerden ve ülke genelindeki Tarım Kredi Kooperatiflerinden de erzak paketi tedarik edilebileceğine dikkat çeken Poyraz, şunları kaydetti;

“Ayrıca hem hayır sahibi vatandaşlarımız hem de kurumlarımız hazırlamış olduğumuz Ramazan ayı alışveriş kartlarını (Koopkart) temin ederek vatandaşlarımıza dağıtabilecektir. Kartlarımız 150 TL ve 250 TL olarak hazırlandı ancak vatandaşlarımız dilemesi halinde istediği tutarı da karta yükleyebilecek. Hedefimiz Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kurum ve vatandaşlarımızı, Türk çiftçisinin emeği ile yoğrulmuş yerli ürünlerimizle buluşturmak, bu ürünleri çiftçilerimizden alıp nihai hale getirerek tüketicilerimize sunmaktır.”

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