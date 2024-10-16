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Rekabet Kurulu fiyat manipülasyonuna geçit vermedi: Koroplast'a 31,2 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu fiyat manipülasyonuna geçit vermedi: Koroplast'a 31,2 milyon liralık ceza

12:5316/10/2024, Çarşamba
AA
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Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

Koroplast'ın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi. Rekabet Kurulu, piyasa koşullarını bozarak satış fiyatlarını ihlal eden Koroplast'a 31,2 milyon lira ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye (Koroplast) 31,2 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Koroplast'ın, "
alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle"
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı

Kurul, bu süreçte teşebbüsün sunduğu uzlaşma metnini kabul etti ve soruşturmayı uzlaşmayla sonuçlandırdı.


Böylece, ihlali kabul eden Koroplast'a yüzde 25 indirimle 31 milyon 209 bin 737 lira idari para cezası kesildi.






#Koroplast
#Rekabet Kurulu
#Soruşturma

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