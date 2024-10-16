Rekabet Kurulu fiyat manipülasyonuna geçit vermedi: Koroplast'a 31,2 milyon liralık ceza

Çinli markaların dampingli satışlarla pazarda yalnızca sayıya oynadığını söyleyen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Eskisi gibi kıran kırana zevkli ve tatlı rekabet son yıllarda yaşanmıyor. Daha çok fiyat rekabeti görüyoruz. İnanılmaz dampinglerle araçlar geliyor buraya. Çinliler sadece pazar payı elde etmek için geliyor” dedi.