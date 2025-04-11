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Ekonomi
Rekabet Kurulu kozmetik sektöründeki üç şirkete 31,4 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu kozmetik sektöründeki üç şirkete 31,4 milyon lira ceza verdi

11:5511/04/2025, Cuma
AA
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Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.



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