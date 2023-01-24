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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına 4 milyon 965 bin lira ceza

Rekabet Kurulu'nca kozmetik ürünleri sektöründe faaliyet yürüten firmaya, rekabeti engelleyici ya da kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 4 milyon 965 bin 727 lira 30 kuruş ceza uygulandı.

12:24 . 24/01/2023 Salı
DHA
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu, 20 Ekim 2022'te gerçekleştirilen toplantıda 'NAOS İstanbul Kozmetik' firması hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, firma tarafından ihlalin varlığı, uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarını kabul eden uzlaşma metni, Rekabet Kurulu'na gönderildi.Uzlaşma metninin kurul tarafından 12 Ocak 2023'te kabul edilmesi ile soruşturma sonlandırıldı. Teşebbüse, 4054 sayılı 'Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik' uyarınca 6 milyon 620 bin 969 lira 73 kuruş ceza uygulanmasına karar verildi. Uzlaşma usulü ile cezada yüzde 25 indirim yapılarak 4 milyon 965 bin 727 lira 30 kuruş ceza uygulandı. 


#Rekabet Kurulu
#ceza
#ekonomi
1 saat önce
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Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına 4 milyon 965 bin lira ceza
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