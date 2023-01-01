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Ekonomi

Kripto para şirketleri birer birer dökülüyor: Genesis de iflasın eşiğine geldi

Kripto para piyasalarında peş peşe yaşanan çöküş devam ediyor. FTX'in iflasının ardından zor günler geçiren dijital varlık aracı kurumu Genesis de iflasın eşiğine geldi. Şirket New York Güney Bölge Mahkemesi'ne iflas koruma için başvurdu.

11:28 . 20/01/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kripto Para şirketleri birer birer dökülmeye başladı. Kripto paralara olan güvenin sarsılması, düşüşün büyük olması, kayıpların yüksek enflasyon döneminde yaşanması ve yükseliş hareketlerinde sürekli sert satışların ortaya çıkması kripto para sektörünü bitirmeye başladı.


2021 yılının Kasım ayında en parlak dönemini yaşayan kripto paralar yaklaşık yüzde 60-70 oranında düşüş yaşadı ve toparlanma işareti de göstermiyorlar.

Kendisini analist olarak tanıtan ancak hiçbir regülasyona tabi olmadan istediği gibi yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlar nedeniyle de yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı.


GENESIS CAPITAL İFLAS KORUMAYA BAŞVURDU

Kripto para borç verme şirketi Genesis Capital iflasa karşı korunma talebinde bulundu. ABD'de madde 11 kapsamındaki iflasa karşı korunma başvurusu dün New York Güney Bölge Mahkemesi'ne yapıldı.


Genesis Capital'ın ana hissedarı Digital Currency Group, likidite krizinin aşılması için kreditörlerle görüşüyordu. Ancak anlaşıldığı kadarıyla görüşmelerin olumsuz geçmesi nedeniyle şirket İFLAS koruma başvurusuna yöneldi.




#GENESIS CAPITAL
#İflas koruma
#Kripto para
#FTX
19 dakika önce
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Kripto para şirketleri birer birer dökülüyor: Genesis de iflasın eşiğine geldi
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