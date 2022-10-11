Ekonomi Renaulttan sonra Nissanın da varlıkları Rus devletine devredildi
OTOMOTİV

Renault'tan sonra Nissan'ın da varlıkları Rus devletine devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Japon şirketi Nissan'ın Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu. Rusya'da daha önce de Renault şirketinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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Haber Merkezi AA
Renaulttan sonra Nissanın da varlıkları Rus devletine devredildi
Foto/arşiv

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Nissan ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümetine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Nissan'ın Rusya'daki tüm payının NAMI adlı Rus devlet enstitüsünün olacağı ve Nissan'ın, devredilen varlıklarını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus Avtovaz şirketinin de Rusya'daki Nissan araçlarına satış sonrası hizmetlerden sorumlu olacağını belirtti.

Nissan, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında 14 Mart'ta üretimi durdurma kararı almıştı.

Rusya'da daha önce de Renault şirketinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

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