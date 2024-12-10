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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek

07:3310/12/2024, Salı
AA
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Sözleşmeli olarak 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edilecek.
Sözleşmeli olarak 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu. Hangi pozisyona kaç kişi alınacağı da belli oldu.

Sözleşmeli olarak 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edilecek.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.


#Resmi Gazete
#Sağlık
#Sözleşmeli
#Diyetisyen

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