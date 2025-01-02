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Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan KKM için yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan KKM için yeni düzenleme

00:362/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Merkez Bankası kur korumalı mevduat ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.
Merkez Bankası kur korumalı mevduat ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

2025 yılı içerisinde sonlandırılması planlanan korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme geldi. Döviz yükümlüsü tüzel kişilerin döviz ve Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanan destek kaldırıldı.

2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

KKM nedir?

KKM, 2021 yılının Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın değer kaybını dengelemek amacıyla uygulamaya konuldu.

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp bireylerin ve firmaların dövizden Türk Lirası'na geçişini teşvik etmek amacıyla geliştirildi.

Merkez Bankası, KKM'nin mali yükünün artması ve ekonomik dengelere olan etkisi nedeniyle 2025 yılında sistemin sonlandırılacağı açıklamıştı.




#Resmi Gazete
#Kur Korumalı Mevduat
#Merkez Bankası

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