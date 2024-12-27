Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB 2025 toplantı tarihleri
Yeni yıla girmeye hazılandığımız şu günlerede 2025 Merkez Bankası toplantı tarihleri belli oldu. 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurdu. TCMB'nin 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Merkez Bankası'nın 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri
Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri
#Merkez Bankası
#Merkez Bankası faiz kararı
#TCMB 2025 toplantı tarihleri