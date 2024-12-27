Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

10:3827/12/2024, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
TCMB 2025 toplantı tarihleri
TCMB 2025 toplantı tarihleri

Yeni yıla girmeye hazılandığımız şu günlerede 2025 Merkez Bankası toplantı tarihleri belli oldu. 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurdu. TCMB'nin 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Merkez Bankası'nın 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Merkez Bankası 2025 toplantı tarihleri

#Merkez Bankası
#Merkez Bankası faiz kararı
#TCMB 2025 toplantı tarihleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2025 takvimine göre İOKBS bursluluk sınav tarihi netleşti