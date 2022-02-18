Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı Stokçuluk yapana 2 milyon TLlik ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlandı: Stokçuluk yapana 2 milyon TL'lik ceza

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri 1 Mart'tan itibaren etikette gösterilecek. Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.

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Resmi Gazetede yayımlandı: Stokçuluk yapana 2 milyon TLlik ceza
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Gelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. Karar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

"İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ SATICIDA OLACAK"

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.

2 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de, fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

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