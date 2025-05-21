Rize'den ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatı 5,5 milyon doları aştı

Rize'den yılın 4 ayında yapılan çay ihracatı 5 milyon 599 bin 758 dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türkiye'nin ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatının değer bazında yüzde 54'ünün Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.
Kentten yılın 4 ayında 1240 ton çay ihracatı yapıldığını aktaran Turgut, söz konusu dış satımdan 5 milyon 599 bin 758 dolar kazanç sağlandığını belirtti.
Turgut, Rize'den bu dönem içerisinde 21 ülkeye çay ihraç edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
Türk çayına ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Turgut, ilerleyen günlerde ihracattan beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu kaydetti.