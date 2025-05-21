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Rize'den ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatı 5,5 milyon doları aştı

Rize'den ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatı 5,5 milyon doları aştı

15:0521/05/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rize'den yılın 4 ayında yapılan çay ihracatı 5 milyon 599 bin 758 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türkiye'nin ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatının değer bazında yüzde 54'ünün Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten yılın 4 ayında 1240 ton çay ihracatı yapıldığını aktaran Turgut, söz konusu dış satımdan 5 milyon 599 bin 758 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Turgut, Rize'den bu dönem içerisinde 21 ülkeye çay ihraç edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Belçika, KKTC ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Rize'den Belçika'ya 3 milyon 744 bin 81, KKTC'ye 718 bin 963 ve ABD'ye de 310 bin 727 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Singapur, Moğolistan, Özbekistan ve Sırbistan'a da bu dönem ihracat yapıldı"

Türk çayına ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Turgut, ilerleyen günlerde ihracattan beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu kaydetti.



#çay
#Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
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