Rize'den ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatı 5,5 milyon doları aştı

"Belçika, KKTC ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Rize'den Belçika'ya 3 milyon 744 bin 81, KKTC'ye 718 bin 963 ve ABD'ye de 310 bin 727 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Singapur, Moğolistan, Özbekistan ve Sırbistan'a da bu dönem ihracat yapıldı"