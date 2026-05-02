ROKETSAN geliştirdi: Enerji silah sistemi ALKA, hava hedefini tam isabetle vurdu

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sanal medya hesabından test atışının videosunu paylaşarak, "Yönlendirilmiş enerji silah sistemimiz ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı. Geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz" dedi.