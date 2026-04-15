KARAOK'tan 4'te 4: ROKETSAN görüntüleri paylaştı

11:3215/04/2026, Çarşamba
AA
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan test atışlarında tam isabet.
ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, 4 farklı kullanıcı senaryosuyla gerçekleştirilen test atışlarını tam isabetle tamamladı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Atışlı test faaliyetleri kapsamında 4 ayrı senaryoda hedefini tam isabetle uran KARAOK, sahadaki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı" dedi.

15 Nisan, Çarşamba

KARAOK'un farklı kullanım senaryolarına yönelik test atışları başarıyla devam ediyor.

Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, KARAOK'un test atışlarını NSosyal hesabından "Gözü kara, vuruşu kesin" mesajıyla paylaştı.

Atışlı test faaliyetleri kapsamında 4 ayrı senaryoda hedefini tam isabetle vuran KARAOK'un sahadaki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladığını belirten İkinci, "Geleceğin harp sahasını milli sistemlerimizle şekillendirmeye ve ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

#Karaok
#ROKETSAN
#Murat İkinci
