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Roketsan geliştirdi: PUSU ilk kez Suriye sahasında kullanıldı

Roketsan geliştirdi: PUSU ilk kez Suriye sahasında kullanıldı

11:3720/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
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CİRİT Lazer Güdümlü Füze taşıyabilen PUSU, pick-up üzerine konuşlandırılmasıyla dikkat çekiyor.
CİRİT Lazer Güdümlü Füze taşıyabilen PUSU, pick-up üzerine konuşlandırılmasıyla dikkat çekiyor.

Roketsan'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği, ekim ayında resmi olarak tanıttığı PUSU sistemi Suriye'de ilk kez sahada görüntülendi. 4 adede kadar 'CİRİT Lazer Güdümlü Füze' ateşleyebilen PUSU, kamyonet üstüne konuşlandırıldı.

Roketsan PUSU Sistemi, Suriye’de ilk kez sahada görüntülendi. 4 adede kadar CİRİT Lazer Güdümlü Füze ateşleyebilen PUSU, kamyonet üstüne konuşlandırıldı.

Yerli ve milli olarak geliştirilen PUSU Kaide Üstü Silah Sistemi, resmi olarak ekim ayında tanıtılmıştı. SavunmaSanayiST'in haberine göre, 4 adede kadar atışa hazır CİRİT Lazer Güdümlü Füze taşıyabilen PUSU, pick-up üzerine konuşlandırılmasıyla dikkat çekiyor.

PUSU sistemi ve özellikleri

PUSU Aracı, arka tarafında 4 adet atışa hazır 8 kilometre CİRİT Lazer Güdümlü Füze taşıyabilirken, ön kısımdaki KARAKURT Elektro-Optik Sistemi ile CİRİT Füzelerini ateşleyebiliyor. CİRİT füzeleri, 8 kilometre menzil ile elektro-optik sistemler aracılığıyla hedeflere hassas bir şekilde yönlendiriliyor.

Kolay taşınabilir ve hızlı konuşlanabilir tasarımıyla PUSU, özellikle asimetrik çatışma alanlarında etkili bir çözüm sunuyor. CİRİT füzesinin atışı sonrası lazer işaretleme görevi, başka bir platform ya da ileri hatlardaki özel kuvvetler tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Sistemde CİRİT Füzesi’nin tercih edilmesinin, iki temel sebebi bulunuyor; birim maliyetinin düşük olması ve kolay kullanım konsepti.

#PUSU
#CİRİT Lazer Güdümlü Füze
#Roketsan

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