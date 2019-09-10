Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi

Hayat

Genç opera sanatçıları dünya sahnelerine çıkacak

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları belli oldu. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışması Siemens Opera Yarışması’nın jüri tarafından birinci seçilen ismi Uğur Atasoy olurken, Sedef İlayda Büyükyörük ikinci, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren ilk üç isim Türkiye’yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek.