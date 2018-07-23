Ekonomi Rus şirketten milyar dolarlık dava
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus şirketten milyar dolarlık dava

Rus petrol şirketi Rosneft, Sahalin-1 enerji projesinde "haksız kazanç" elde edildiği iddiasıyla, ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi Exxon Neftegas ile Hintli ONGC Videsh'in de içinde yer aldığı konsorsiyum aleyhine 1,4 milyar dolarlık dava açtı.

Haber Merkezi AA
Rus petrol şirketi Rosneft
Rus petrol şirketi Rosneft

Rusya'nın doğusunda bulunan Sahalin'deki tahkim mahkemesince yapılan açıklamada, Sahalin-1 enerji projesinde yer alan 5 şirket hakkında, 10 Temmuz 2015 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla Rosneft tarafından dava açıldığı belirtildi.

Rosneft'in projedeki ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi Exxon Neftegas, Sahalinmorneftegas-Shelf, RN-Astra, Sakhalin Oil and Gas Development ile Hintli ONGC Videsh'ten 1,4 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

Exxon Neftegas'dan yapılan açıklamada ise dava konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve konsorsiyumun haklarının korunması için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Rusya'nın en büyük "off-shore" enerji projelerinden biri olan Sahalin-1 projesinde Rosneft'in yüzde 20 hissesi bulunurken, Exxon Neftegas yüzde 30, Sakhalin Oil and Gas Development yüzde 30 ve ONGC Videsh yüzde 20 hisseye sahip. Exxon Neftegas aynı zamanda projenin işletmecisi konumunda bulunuyor.

Devlete borcu olanlar için son 8 gün
EKONOMİ
Devlete borcu olanlar için son 8 gün

Kurban Bayramı için ek sefer koydu
EKONOMİ
Kurban Bayramı için ek sefer koydu

İkinci el otoda belge dolandırıcılığı
EKONOMİ
İkinci el otoda belge dolandırıcılığı

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

​Başkan Erdoğan yönetimindeki toplantı Ankara'da başladı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
Restleştiler

Restleştiler

Pompeo'nun 'mafya' benzetmesine İran yanıt verdi.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.
Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Japonya'yı sarstı

Japonya'yı sarstı

Rekor seviyedeki sıcaklık 25 can aldı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

900 TL'den başlayıp 11 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İki bakanın daha yardımcıları atandı

İki bakanın daha yardımcıları atandı

​Yeni kabinenin kadroları tek tek oluşuyor.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.
Erbil'de valiliğe saldırı

Erbil'de valiliğe saldırı

3 saldırgan personeli rehin aldı, 2 polis yaralı.
Durumu kritik

Durumu kritik

​Otomotiv sektörünü derinden sarsan haber.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.