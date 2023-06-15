Rus VTB bankasından Türkiye kararı: Para transferlerini başlatacak

MÜSİAD tarafından Denizli'de düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi toplantısında Türk ve Hindistanlı yatırımcılar, yeni işbirliği olanaklarını görüştü. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Denizli'ye ilk kez geldiğini ve Denizlili firmaların Hindistan ile olan ilişkilerini geliştirmek adına yapılan toplantının önemine işaret etti. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyon Başkanı Osman Nuri Önügören de Hindistan ile ticari bağları güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti. Büyükelçi Paul ve beraberindeki heyet, mermer ve tekstil firmalarını ziyaret etti.