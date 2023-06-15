AB mahkemesinden İngilizlere kötü haber: Brexit'le AB vatandaşlığı bitti

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Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, İngiliz vatandaşlarının Brexit anlaşmasına karşı açtığı 3 davayı karara bağladı.
Mahkeme, Birleşik Krallık vatandaşlarının, Brexit sonucunda AB vatandaşı olarak kullandıkları hakları kaybetmelerine karşı açtıkları davaların reddine karar verdi.
Mahkeme, AB vatandaşlık hakları kaybının Ayrılık Anlaşması veya Konsey'in bu anlaşmayı onaylayan kararı nedeniyle olmadığına, Brexit sonucunda olduğuna işaret etti.
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık, AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.