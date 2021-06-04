Ekonomi Ruslar doları siliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Ruslar doları siliyor

Rusya ticarette dolar kullanımına son vermek için adım atıyor. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov 183 milyar dolarlık Ulusal Refah Fonu’nun 1 ay içerisinde doları bitireceğini söyledi. İthalatta doların payının geçen yıl yüzde 50’ye gerilediğini belirten Siluanov, “Dolar yerine avro, altın ve yuan kullanılacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ruslar doları siliyor​
Fotoğraf: Arşiv

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Rusya Maliye Bakanlığı’nın Rusya Merkez Bankası gibi doların Ulusal Refah Fonu’ndaki payını düşürme kararı aldıklarını söyledi.

DOLARIN YERİNİ AVRO ALACAK

  • Doların Ulusal Refah Fonu’ndaki payının yüzde 35, avronun da aynı düzeyde olduğuna işaret eden Siluanov, “Dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracağız. Doların payı yerine avro, altın ve yuanın payı artacak. Böylelikle avronun payı yüzde 40, altının payı yüzde 30, yuanın payı yüzde 20’ye çıkacak. Bunu bir ay içerisinde tamamlayacağız” dedi. Rusya’da şubat ayında alınan kararla, yatırım risklerini çeşitlendirmek için Ulusal Refah Fonu’nda doların payı yüzde 45’ten yüzde 35’e düşürülmüştü.

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Rusya Maliye Bakanlığı'nca 13 Ocak’ta yapılan açıklamada ise ülkenin rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu büyüklüğünün, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 50’NİN ALTINDA

  • Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev de, Rusya’nın ihracatında doların payının 2013’te yüzde 80 seviyesinde olduğunu belirterek, “Bu oran, geçen yıl yüzde 50’ye geriledi. Rusya, ödemelerinde ve ihracatında doların payını düşürmeye devam edecek” dedi. Kolıçev, doların Rusya’nın rezervlerindeki payının da yüzde 20’ye düştüğünü belirtti.
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