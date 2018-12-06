Ekonomi Rusya Başbakanı Medvedev Maliyeti yarım trilyon dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Başbakanı Medvedev'den ticaret savaşı açıklaması: Maliyeti yarım trilyon dolar

Rusya Başbakanı Medvedev: Maliyeti yarım trilyon dolar

Rusya Başbakanı Medvedev, "Yaptırımlar artık günümüzün doğal bir hadisesi haline geldi. Ticaret savaşları küresel ekonomiye yaklaşık yarım trilyon dolara mal oldu. Ülkemize yönelik yaptırımlar ve bizim karşı adımlarımız nedeniyle de toplam kayıp 100 milyar dolara ulaştı” dedi.

AA
Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, ekonomi alanında yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, ekonomi alanında yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, yaptırımların artık günümüzün doğal bir hadisesi haline geldiğini belirterek, “Ticaret savaşları küresel ekonomiye yaklaşık yarım trilyon dolara mal oldu. Ülkemize yönelik yaptırımlar ve bizim karşı adımlarımız nedeniyle de toplam kayıp 100 milyar dolara ulaştı.” dedi.

Kısa bir süre önce Yabancı Yatırım Komitesi adlı örgütün temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatan Medvedev, “Bunlar trilyonlarca doları kontrol eden dünyanın en büyük şirketlerinin temsilcileriydi ve hepsi Rusya pazarına büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.

ABD ve bazı Batılı ülkelerdeki yetkililerin ise Rusya’ya yönelik yatırımları engellemeye çalıştıklarını savunan Medvedev, “Rusya’ya yönelik yatırımların tekerine çomak sokmak istiyorlar ancak diğer ülkeler daha makul davranarak yaptırımların zararını sesli bir şekilde dile getiriyorlar” dedi.

Ticaret savaşları nedeniyle küresel ekonominin önemli kayıplar yaşadığına işaret eden Medvedev, “Yaptırımlar artık günümüzün doğal bir hadisesi haline geldi. Ticaret savaşları küresel ekonomiye yaklaşık yarım trilyon dolara mal oldu. Ülkemize yönelik yaptırımlar ve bizim karşı adımlarımız nedeniyle de toplam kayıp 100 milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın dolar kullanımını ise sonlandırmayacağının altını çizen Medvedev, “Ekonominin 'dolarsızlaştırılması', dolardan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Doların Rusya’daki dolanımına müdahalede bulunmayacağız” şeklinde konuştu.

  • Medvedev, Rusya’nın 2024’e yönelik yatırım planlarına da değinerek, “Altyapı yatırımlarına 2024’e kadar 23 trilyon ruble (yaklaşık 343 milyar dolar) harcamayı planlıyoruz” dedi.

Rus ekonomisinin 2020’den itibaren yıllık yüzde 2’lik büyüme oranını yakalamasını beklediklerini anlatan Medvedev, “Yıl sonu enflasyon oranının ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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