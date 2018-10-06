Ekonomi Rusya da doları bırakmak istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya da doları bırakmak istiyor

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Avrupa’nın, Rusya ile ticarette dolar kullanımını bırakmak istediğini belirterek, “Avrupa’nın kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anton Siluanov
Anton Siluanov

Siluanov, Rus haber kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, ABD’li kurum ve finans kuruluşlarının dolar kullanımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle, ülkelerin çözüm arayışında olduklarına işaret etti.

ABD’nin politikası nedeniyle Avrupalı şirketlerin de dolar kullanımını azaltmak istediklerini anlatan Siluanov, “Bunlar her zaman iki tarafın çözümleridir, bu yüzden şimdi ortaklarımızla birlikte çalışacağız” diye konuştu. Avrupa’nın kendi ödeme sistemini kurmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu anımsatan Siluanov, “Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız” dedi.

  • Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ettiklerini belirten Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, “Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız” dedi.
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