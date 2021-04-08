Ekonomi Rusya dijital ruble testlerine başlıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya dijital ruble testlerine başlıyor

Rusya dijital ruble testlerine başlıyor

2022’de dijital rublenin testlerinin yapılacağını belirten Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, dijital rublenin vergi ödemelerinde kullanabileceğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Rusya dijital ruble testlerine başlıyor
Foto/arşiv

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın dijital ruble planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Dijital rublenin vergi ödemelerinde kullanabileceğini anlatan Skorobogatova, “Dijital rubleler tümüyle dijital cüzdanlarda saklanacak. Şahısların ve şirketlerin dijital cüzdanlarında bulundurabilecekleri dijital rublelerin hacmine yönelik herhangi bir sınırlama ise olmayacak.” diye konuştu.

Rusya’nın dijital ruble testlerine 2022’de başlayacaklarına işaret eden Skorobogatova, “2022 boyunca testleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında dijital rublenin izleyeceği yol haritasını belirleyeceğiz.” dedi.

Olga Skorobogatova, şahıstan şahısa dijital ruble transferinin ise ücretsiz olmasının planlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, dijital para birimleri ve blokzincirdeki gelişmeler sayesinde, SWIFT ödeme sistemine alternatif uluslararası bir sistem geliştirilebileceğini söylemişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Ekim 2020’de yapılan açıklamada, dijital rublenin tedavüle sokulma sürecinin değerlendirildiği kaydedilerek, “Dijital ruble, nakit ve nakit dışı ödemelerle birlikte yeni, ek bir ödeme biçimi haline gelebilir.” denilmişti.

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