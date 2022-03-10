Rusya gübre ihracatını askıya aldı

İki haftayı geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tarımdan ekonomiye birçok sektörde kriz yaşanıyor. Rus güçleri, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı. Uluslararası kamuoyu tarafından yapılan ateşkes çağrıları kısmen karşılık bulsa da cephede çatışmalar sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrası Moskova yönetimini hedef alan en büyük yaptırım ABD tarafından yapılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde açıkladığı yaptırımlarla, Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasakladığını duyurmuştu. Biden'a ilk destek ise İngiltere'den gelmiş ve Moskova yönetimine benzer yaptırımlar uygulanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, yaptırımlara hammadde ve ürün ihracatlarını yıl sonuna kadar yasaklayarak yanıt vermişti.

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GÜBRE İHRACATI DA ASKIYA ALINDI

Öte yandan bugün açıklama yapan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, gübre ihracatını da geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

Rusya, küresel gübre ihracatındaki yaklaşık 12'lik payıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

FOTOĞRAF 17 Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, tarımdan ekonomiye birçok sektörü olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Joe Biden’ın geride kalan gün, Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama kararının ardından petrol fiyatları tarihi bir rekor kırdı. Brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde 134 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yaptırımlara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını duyurdu. Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi zamlar yaşandı. Son olarak Türkiye’de benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Dün yükselen tansiyon bugün düşünce, brent petrol fiyatlarında da ciddi düşüş yaşandı. Geride kalan gün 134 dolar seviyesini test eden brent petrol, 110 doların da altını gördü. (Kaynak: TradingWiew) Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’de bu geceden itibaren uygulanacak motorin ve benzin zammı da geri çekildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali - 10032022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 , Motorinde 2,25 TLLT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.” denildi. BRENT PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü. Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor. Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü. Dün zirveyi gören brent petrolde büyük düşüş: Akaryakıt zamları geri çekildi Brent petrolde son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün itibarıyla durdu. Geride kalan gün ABD'nin Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bugün 110 dolar seviyesinin de altını gördü. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye'de bu geceden itibaren uygulanacağı duyurulan akaryakıt zamları da iptal edildi. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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