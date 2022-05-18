Rusya ile kesintisiz ticaret adımı: Rota talebe göre belirlenecek

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş bölge ekonomilerini ve ticaretlerini de ciddi oranda etkilerken, savaşın yarattığı lojistik krizinin aşılması için Rusya ile limanlar konusunda uzlaşan Türkiye yeni bir çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev arasında yapılan görüşmede, Türkiye’nin Karadeniz’deki limanları ile Rusya’nın Kavkaz Limanı arasında çalışacak Ro-Ro gemilerinin yeterince yük bulup bulamayacağı konusu masaya yatırıldı.

RO-RO SEFERLERİNE İHTİYAÇ ANALİZİ

Görüşmenin ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki taşımacıların ve ihracatçıların önümüzdeki dönemde başlatılacak ve tekerlekli araç taşımaya yarayacak Ro-Ro seferlerine ilişkin ihtiyaç analizi yapmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda sektör paydaşlarına yazı gönderen Bakanlık, planlanan rotanın mevcut taşıma güzergâhları ve alternatifleri de göz önüne alarak değerlendirilmesini ve hattın ne kadar talep görebileceğine ilişkin analiz yapılmasını istedi.

YENİ TİCARET HATLARI KURULABİLİR

Limanlara ilişkin ihtiyaç analizi çalışması, 20 Mayıs’a kadar devam edecek. Değerlendirmeleri toplayacak olan Bakanlık, Rusya tarafıyla yeniden temasa geçerek sonuçları paylaşacak. İhracatçılar ile taşımacıların taleplerine göre rota ve seferler yeniden şekillendirilecek. Yapılacak istişarelerin ardından Ro-Ro seferlerinin sıklığı ya da mevcut rotanın değişikliği gündeme alınacak. Talep edilen bölgeler için yeni hatların açılması konusu değerlendirilecek.

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Engeller sırayla aşılıyor

Ticaret Bakanlığı’nın Rusya’nın Novorossisk Limanında yolcu gümrüğü açılması ile ilgili temasları da halen sürüyor. Daha önce Rusya’nın Kavkaz, Temruk ve Novorossisk Limanları, ‘tır karnesi’ kullanımına uygun hale getirilmişti. Taşımacılar 350 dolarlık maliyetten kurtarılmış ve işlemler hızlandırılmıştı.