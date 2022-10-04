Ekonomi Rusya ilhak ettiği dört bölgede 5 milyon ton tahıl hasadı yapacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya ilhak ettiği dört bölgede 5 milyon ton tahıl hasadı yapacak

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin tarım potansiyeline ilişkin konuşarak, “Ekilebilir arazileri hesaba katarsak, Rusya’nın hasat kumbarasına yaklaşık 5 milyon ton tahıl ekleneceğini düşünüyorum.” dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya ilhak ettiği dört bölgede 5 milyon ton tahıl hasadı yapacak
Foto/arşiv

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın ilhak kararı aldığı Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde geniş tarım arazilerinin bulunduğunu söyledi.

Rusya’nın bu arazilerle ilgili çalışma yapacağını anlatan Patruşev, halihazırda bazı tarım ürünlerinin bölgeden Rusya’ya sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki tahıl potansiyelinin önemine işaret eden Patruşev, “Ekilebilir arazileri hesaba katarsak, Rusya’nın hasat kumbarasına yaklaşık 5 milyon ton tahıl ekleneceğini düşünüyorum. Ayrıca diğer mahsullerin de olacağını düşünüyorum.” dedi.

Patruşev, söz konusu bölgelerdeki tarım sanayisinin gelişmiş bir durumda olduğuna işaret ederek, “Vatandaşlarımızın o topraklarda üretilen ürünleri tatma fırsatı var. İşlenmek üzere yetiştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı da oraya gönderiliyor. Bu nedenle yeni alanlarda etkileşim yollarını geliştireceğiz. Zorlukların üstesinden geleceğiz ve tarım sektörünü geliştireceğiz.” diye konuştu.

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