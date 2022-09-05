Ekonomi Rusya kripto paraları kullanmak istiyor
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Rusya kripto paraları kullanmak istiyor

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rusya için mevcut koşullarda kripto paralarla uluslararası ödemeler yapmanın bir mecburiyet olduğunu belirterek, "Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya kripto paraları kullanmak istiyor
Kripto para.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rusya için mevcut koşullarda kripto paralarla uluslararası ödemeler yapmanın bir mecburiyet olduğunu belirterek, "Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor." dedi.

Moiseyev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, kripto paraların ülkedeki regülasyonu konusunda Rusya Maliye Bakanlığı ile Rusya Merkez Bankası arasında çeşitli görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti.

Kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının ise bir mecburiyet olduğunu anlatan Moiseyev, “Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de Rusya Merkez Bankası için açıktır.” dedi.

Rusya’da planlanan mevcut altyapının kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılması için yeterli olamayabileceğini belirten Moiseyev, “Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor. Bir taraftan insanlara bu fırsatı vermemiz gerekirken, diğer taraftan da para aklama, uyuşturucuya yönelik ödemeler yapılmaması için de kontrol sahibi olmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya’da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söylemişti.

Batılı ülkelerin Rus finans sistemine yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki çok sayıda kurum ve kuruluş, dolar ve avro ödemelerinde sorunlar yaşıyor.

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