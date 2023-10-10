Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan 100 milyar dolarlık askeri harcama açıklaması: Tasarruf yapmak imkansız

Rusya Maliye Bakanı Siluanov
Siluanov, Rus devlet televizyonu Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu.
Bütçe gelirlerini artırmak için özelleştirme imkanlarını değerlendirdiklerini anlatan Siluanov, “Kaynaklarımızdan birisi tabii ki özelleştirme ve önümüzdeki yıl devletin kontrolünü kaybetmeden bazı varlıkların satışına bakabiliriz.” ifadesini kullandı.
Rusya’nın askeri harcamalarının 2024’te, bu yıla kıyasla yüzde 68’e yakın artacağını gösteren taslak bütçeyi değerlendiren Siluanov, “Askeri harcamalar artacak, 10 trilyon rublenin üzerine çıkacak. Bu özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için gerekli ve bundan tasarruf yapmak imkansız.” yorumunu yaptı.
Bakanlıkça yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçesi yılın 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık verdi.