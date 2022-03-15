Rusya-Ukrayna savaşı ticari dengeleri değiştiriyor: ABD'li şirketlerin rotası Türkiye
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Ukrayna savaşıyla gelen yaptırımlar sonrası Rusya’dan çıkan ABD’li 5 bin firmaya Türkiye’yi adres gösterdi. Bu çerçevede şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Ankara’ya geliyor. Türkiye’de 50 milyar dolarlık ABD’li yatırımcı bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşı, ticarette dengeleri de değiştirdi. Ukrayna’yı işgal harekatı başlatan Rusya’ya karşı başlatılan yaptırımlara uluslararası firmalar da uyuyor. Rusya’dan çekilme kararı alan Avrupalı ve ABD’li firmaların, yeni adreslerinin neresi olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye’nin öne çıkması dikkat çekiyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdi.
ABD TİCARET ODASI TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bu çağrının ardından ABD ile Türkiye arasında ticaret trafiği artmaya başladı. Flake'nin Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından ABD’den Türkiye’ye ilk önemli ziyaret bu hafta gerçekleşecek. Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
BÖLGESEL MERKEZ YOLUNDA BİR ADIM
Tankut Turnaoğlu, Myron Brilliant ile bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini değerlendireceklerini söyledi. Turnaoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak Türkiye'yi bölgesel merkez yapmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın ABD'li şirketleri temsilen Türkiye'de olacağı, iş dünyası ile toplantılarda karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ve Rusya-Ukrayna bölgesel gelişmeleri sonrası Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerindeki fırsatların değerlendirileceği öğrenildi.
REKLAM
TÜRKİYE'DEN KARŞI ZİYARET
Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ortak düzenlenen ve dört gün sürecek programın, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. 18 Mart'a kadar Washington ve New York'ta, ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.
Devler Rusya'dan çıkışı sürdürüyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'li şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalara hergün yenileri ekleniyor. Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.