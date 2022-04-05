Rusya'da 2020'den beri en sert daralma

Rusya'da hizmet sektörü aktivitesi pandeminin başladığı Mayıs 2020'den beri düşük seviyeye geriledi

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 46'ydı. Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Mart ayında ülkede enflasyonist baskılar derinleşti. Rusya'nın hizmet sektöründe yer alan şirketlerin üretim maliyetlerinde seri artışlar yaşarken maliyet enflasyonu anketin yapılmaya başladığı 2001 Ekim'inden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Bloomberg Economics "PMI verileri geniş çaplı daralmanın başladığını gösteriyor. Fiyatlardaki artış, tedarik zinciri sıkıntıları ve ihracattaki duraksama daha uzun süreli ve daha derin bir resesyon olabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

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AB ve ABD'nin uyguladığı sert yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın modern tarihindeki en derin resesyona girebileceği ifade ediliyor. Rusya Merkez Bankası rubledeki sert düşüşü kontrol etmek ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 20'ye yükseltmişti.

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