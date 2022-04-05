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Ekonomi Rusyada 2020den beri en sert daralma
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'da 2020'den beri en sert daralma

Rusya'da talebin ve yeni siparişlerin azalması nedeniyle hizmet PMI endeksi Mart'ta 52.1'den 38.1'e geriledi. Bu, pandemi etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2020'den beri en düşük seviye olarak kayda geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyada 2020den beri en sert daralma
Foto/arşiv

Rusya'da hizmet sektörü aktivitesi pandeminin başladığı Mayıs 2020'den beri düşük seviyeye geriledi

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 46'ydı. Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Mart ayında ülkede enflasyonist baskılar derinleşti. Rusya'nın hizmet sektöründe yer alan şirketlerin üretim maliyetlerinde seri artışlar yaşarken maliyet enflasyonu anketin yapılmaya başladığı 2001 Ekim'inden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Bloomberg Economics "PMI verileri geniş çaplı daralmanın başladığını gösteriyor. Fiyatlardaki artış, tedarik zinciri sıkıntıları ve ihracattaki duraksama daha uzun süreli ve daha derin bir resesyon olabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

AB ve ABD'nin uyguladığı sert yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın modern tarihindeki en derin resesyona girebileceği ifade ediliyor. Rusya Merkez Bankası rubledeki sert düşüşü kontrol etmek ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 20'ye yükseltmişti.

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