Ekonomi Rusyada bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bütçe açığının 2023’te 3 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Rusyada bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
Ruble

Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus federal bütçesinin 2023 ila 2025 yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Gelecek yıl bütçe gelirlerinin 26 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Mişustin, “Bütçe açığı da GSYH’nin yüzde 2’sine denk gelen 3 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşecek. Açığı önemli oranda borçlanmayla kapatmayı planlıyoruz.” dedi.

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Mişustin, bütçe açığının 2024’te GSYH’nin yüzde 1,4, 2025’te ise yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

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