Ekonomi Rusya idari ihlali affetmedi Googlea 6 milyon ruble ceza kesildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya idari ihlali affetmedi: Google'a 6 milyon ruble ceza kesildi

Rusya'da Taganskiy Mahkemesi, ABD'li teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 6 milyon ruble para cezası verdi. Ülkede Google’a bugüne kadar verilen toplam para cezası miktarı 32,5 milyon rubleye ulaştı

Haber Merkezi AA
Rusyada Googlea 6 milyon ruble ceza
Foto/arşiv

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 6 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google’a sadece geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti. Rusya’da Google’a bugüne kadar verilen toplam para cezası miktarı böylelikle 32,5 milyon rubleye ulaştı.

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