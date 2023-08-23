Rusya’da yük sınırına dikkat

Rusya’nın 14 Ağustos’ta yürürlüğe aldığı düzenleme kapsamında aracın gabari sınırlarını 10 santimetreden fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 100 bin ruble, 10 santimetreden fazla ancak 20 santimetreden fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 200 bin ruble, 20 santimetreden fazla ancak 50 santimetreden fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 300 bin ruble ve 50 santimetreden fazla aşması durumunda Rusya tarafından 400 bin ruble ceza kesildiği vurgulandı. Cezaların güncel kura göre TL karşılığı 29 bin ile 116 bin TL arasında değişiyor.