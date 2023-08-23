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Ekonomi

Rusya’da yük sınırına dikkat

Rusya’ya yük taşıyacak firmalar, aşırı yük konusunda uyarıldı. Rusya’nın araca göre tespit edilen yüksekliği ifade eden gabari sınırının aşılması durumunda karşılığı 116 bin TL olan 400 bin rubleye kadar ceza kestiği belirtildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cezaların güncel kura göre TL karşılığı 29 bin ile 116 bin TL arasında değişiyor.

Cezaların güncel kura göre TL karşılığı 29 bin ile 116 bin TL arasında değişiyor.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından ihracatçı firmalara gönderilen yazıda Rusya’nın gabari sınırlarını aşan yabancı araçlara kesilen ceza miktarında düzenlemeye gittiği hatırlatıldı.


29 BİN İLE 116 BİN TL ARASINDA CEZA

Rusya’nın 14 Ağustos’ta yürürlüğe aldığı düzenleme kapsamında aracın gabari sınırlarını 10 santimetreden fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 100 bin ruble, 10 santimetreden fazla ancak 20 santimetreden fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 200 bin ruble, 20 santimetreden fazla ancak 50 santimetreden fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 300 bin ruble ve 50 santimetreden fazla aşması durumunda Rusya tarafından 400 bin ruble ceza kesildiği vurgulandı. Cezaların güncel kura göre TL karşılığı 29 bin ile 116 bin TL arasında değişiyor.


#Rusya
#Ticaret Bakanlığı
#yük sınırı
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